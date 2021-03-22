شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تحاول التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين والأنظار على الأوضاع المالية فى "تركيا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لترتد من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من التعاملات ، بدعم مكاسب ملحوظة لشركات صناعة السيارات ، وتظل الارتفاعات محدودة مع ترقب المستثمرين لتطورات الأوضاع المالية فى تركيا بعد قرار الرئيس "رجب طيب اردوغان" المفاجئ استبدال رئيس البنك المركزي التركي.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.1% حتى الساعة 11:28 بتوقيت جرينتش ،بعدما سجل مستوي 420.7 نقطة الأدنى منذ آذار/مارس الجاري ، وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.75% بفعل مخاوف تأخر التعافي الاقتصادي فى أوروبا.

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بنسبة 0.1 % ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليرتد من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من التعاملات ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع صناعة السيارات، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ،مع انتعاش واسع لمعظم أسهم شركات القطاع.

ارتفعت أسهم فولكس فاجن وبورشه بنسبة 5.2% و 5.8% على التوالي فى التعاملات المبكرة بعد أن رفع دويتشه بنك بشكل ملحوظ السعر المستهدف لأسهم شركات صناعة السيارات الألمانية.

يترقب المستثمرين عن كثب تحركات الليرة التركية والسندات ، فى أعقاب الاضطرابات المفاجئة فى البنك المركزي التركي ، انخفضت الليرة بأكثر من 8% إلى 8.1745 مقابل الدولار الأمريكي يوم الاثنين مقارنة بمستويات أقل من 7.5 للدولار التي شوهدت الأسبوع الماضي.

تأتي تلك التقلبات فى العملة والسندات التركية بعد أن استبدل الرئيس "رجب طيب اردوغان " بشكل مفاجئ يوم السبت رئيس البنك المركزي التركي " ناجي آغبال" بعد أيام فقط من رفع حاد لأسعار الفائدة ،ليحل محله نائب سابق للحزب الحاكم ومعارض للسياسة النقدية المتشددة " كافجي آوغلو".

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.1% ، في ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من المستوي القياسي الجديد عند 3,983,87 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.1% ،وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.3% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.1% ،وفى فرنسا تراجع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا.