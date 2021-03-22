شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع بفعل ارتفاع الدولار والأنظار على تصريحات "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتبتعد عن أعلى مستوى فى أسبوعين ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة إلى ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، قبل تصريحات هامة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".

تراجعت أسعار معدن الذهب قرابة 1.1% إلى 1,727.20$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,745.47$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,747.06$

حقق المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.5% ،بعدما فقد نفس النسبة اليوم السابق ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,755.50$ للأونصة.

وعلى صعيد الأسبوع الفائت ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بحوالي 1.1% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل نشاط عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، وفى ظل آمال تحسن الطلب الفعلي فى الصين أكبر مستهلك للمعادن فى العالم.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.2% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الصعود بفضل عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، بفعل تصاعد المخاوف من أن التطورات المالية فى تركيا تهدد الأسواق المالية الأخرى.

أقال الرئيس التركي "رجب طيب اردوغان" يوم السبت بشكل غير متوقع محافظ البنك المركزي " ناجي آغبال" ليحل محله نائب سابق للحزب الحاكم ومعارض للسياسة النقدية المتشددة " كافجي آوغلو".

بحلول الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" فى حدث عبر الانترنت يستضيفه بنك التسويات الدولية ، حيث من المتوقع أن يتطرق لتطورات الاقتصاد الأمريكي ومستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

وقال جيروم باول لصحيفة وول ستريت جورنال إن الولايات المتحدة ستخرج من أزمة فيروس كورونا أقوي وأفضل كما فعلنا كثيرا من قبل.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بنحو 3.5 طن متري ،بأكبر زيادة يومية منذ 15 كانون الثاني/يناير الماضي ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,051.78 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 11 آذار/مارس الجاري.