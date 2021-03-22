شكرا لقرائتكم خبر عن نايك يتعرض للضغط السلبي – تحليل – 22-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم نايك (NKE) انخفاضاً في آخر جلساته، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 147.17، ليستقر من جديد دون خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط مؤكداً بذلك على كسره، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما أدى إلى تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية على تداولات السهم القادمة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 136.25، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 122.20.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط