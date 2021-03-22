شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يستند لدعم مهم – تحليل – 22-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أوراكل (ORCL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليصل السهم إلى الاستناد لمستوى الدعم المهم 66.09، وذلك وسط محاولات السهم المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 66.09، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 70.06.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه