شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 22-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شركة أدوبي سيستم (ADBE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ولكن بالرغم من ارتفاع السهم إلا أن الضغوط السلبية ما زالت تسيطر على حركة السهم، فهو يعاني من تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، تحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، بالإضافة إلى ذلك تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 453.00، ليستهدف مستوى الدعم 415.95.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه