الاقتصاد

أدوبي يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 22-03-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شركة أدوبي سيستم (ADBE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ولكن بالرغم من ارتفاع السهم إلا أن الضغوط السلبية ما زالت تسيطر على حركة السهم، فهو يعاني من تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، تحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، بالإضافة إلى ذلك تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

 

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 453.00، ليستهدف مستوى الدعم 415.95.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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