شكرا لقرائتكم خبر عن جلعاد يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 22-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة جلعاد (GILD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.59% بما يعادل 0.38 نقطة ليستقر على سعر 64.46 دولار، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 63.58، ليستهدف مستوى المقاومة 68.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد