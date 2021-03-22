شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 22-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة إيه إم دي (AMD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم تعويض جزء مما تكبده من خسائر في الجلسة قبل الأخيرة، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تأثر السهم بكسره لخط اتجاه صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 84.62، ليستهدف مستوى الدعم 73.83.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه