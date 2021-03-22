شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "المراعي" تبحث توزيع ريال للسهم في 13 أبريل المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة المراعي، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، يوم الأحد الموافق 13 أبريل المُقبل، وذلك للتصويت على توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2020، بقيمة 1 مليار ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 1 مليار سهم قائم، بحصة تبلغ ريالاً واحداً للسهم، وبنسبة توزيع للقيمة الاسمية تبلغ 10%.

وبحسب البيان، تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يتم تحديد موعد الصرف لاحقاً.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 335.9 مليون ريال خلال الربع الرابع من 2020، مقابل أرباح بلغت 311.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الرابع يعود إلى نمو المبيعات بمعدل 3.1% بقيادة قطاع الألبان الطازجة وطويلة الأجل إلى جانب مبيعات الأعلاف، وأتى النمو بشكل أساسي في مصر والأردن ودول التصدير.