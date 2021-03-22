شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض ريت يقرر توزيع 25 هللة للوحدة عن النصف الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الرياض المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الرياض ريت عن النصف الثاني من عام 2020، بقيمة 42.924 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها على أساس 171.697 مليون سهم، بقيمة ربح موزع يبلغ 25 هللة لكل وحدة، وبنسبة توزيع إلى السعر الأولى للوحدة يبلغ 2.63%.

وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، بنهاية يوم الاثنين بتاريخ الموافق 30 مارس الجاري على أن يتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الرياض ريت عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 34.339 مليون ريال، بقيمة ربح موزع يبلغ 20 هللة لكل وحدة، وبنسبة توزيع إلى السعر الأولى للوحدة يبلغ 2.10%.