شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تدفع أرباح "رعاية" للارتفاع 21.4% في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة الوطنية للرعاية الطبية، المُعلنة اليوم الإثنين، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 21.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 97.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 80.1 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 114.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 88.4 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع صافي الإيرادات بنسبة 14.2% خلال عام 2020، مقارنةً بالعام 2019 بسبب زيادة حجم الأعمال مع قطاعات وزارة الصحة والنقد والتأمين.

وفي المُقابل، انخفضت تكلفة مصاريف البيع بالنسبة للإيرادات بسبب التحكم في التكاليف، والدعم الحكومي خلال جائحة كوفيد-19، وترشيد أفضل لهامش التكاليف في قطاعات وزارة الصحة والنقد.

وارتفعت المبيعات إلى 809 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 708.4 مليون ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 75.3 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 60.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.