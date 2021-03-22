شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تتحول للخسائر وتتكبد 335 مليون ريال خلال 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة الخطوط السعودية للتموين، المُعلنة اليوم الإثنين، تحولها لتكبد الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 334.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 463.9 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 270.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 539.4 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر خلال العام 2020 إلى جائحة كوفيد 19 وخاصة الإيقاف المؤقت للرحلات التجارية الداخلية والدولية اعتباراً من منتصف مارس2020، نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس.

وارتفعت المبيعات إلى 926.6 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 2.2 مليار ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي خسائر بلغ 234.7 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 362.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.