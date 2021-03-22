تغريم "آبل" 2 مليون دولار في البرازيل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - غرمت هيئة حماية المستهلك في البرازيل شركة "آبل" الأمريكية، 2 مليون دولار، بسبب إحدى سياساتها الجديدة الملتزمة بها والمصرة عليها.

وبحسب موقع "ماك رومرز" وموقع "تيلت"، فقد غرمت الوكالة البرازيلية "آبل" نحو 1.92 مليون دولار أمريكي عن إزالتها الشاحن من علب هاتف "آيفون 12"، واعتبرت خطوة الشركة الأمريكية انتهاكا لقانون حماية المستهلك في البلاد، بحسب جهاز الرقابة.

وكانت وكالة حماية المستهلك في البرازيل قد حذرت شركة "آبل" من انتهاكها المذكور في شهر ديسمبر/ كانون الأول، ولكنها ردت عليها بأن إزالة شاحن الطاقة من علب الهواتف سيقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعدين الأرض النادرة، كما أوضحت للوكالة أن هناك العديد من عملائها لديهم بالفعل شواحن إضافية.

لكن الهيئة لم تقبل بتبريرات "آبل" عند توقيع غرامة الـ2 مليون دولار عليها، وأخبر مديرها التنفيذي، فرناندو كيبز، شركة "آبل" أنها بحاجة إلى احترام القانون البرازيلي.

كما تم توقيع الغرامة على شركة "آبل" بسبب رفضها إصلاح هواتف "آيفون" التي تضررت بفعل الماء بموجب الضمان، على الرغم من ترويجها لقدرة أجهزتها على الاستمرار في العمل لفترة طويلة.

وبحسب موقع "إنغادجيت"، فإن غرامة الـ2 مليون دولار تعتبر صغيرة نسبيا، ولن تؤثر على الموارد المالية لشركة "آبل"، وقد لا يكون أمامها الكثير من الخيارات سوى الموافقة على دفعها في حال رغبتها في استمرار بيع أجهزتها داخل البرازيل.

وتعتبر البرازيل واحدة من أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم، والشركات التي تتحدى قواعدها تخاطر بخسارة العديد من مبيعاتها.