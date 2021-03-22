شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» يغلق 1.3 مليون حساب مزيف من أكتوبر حتى ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كاليفورنيا - رويترز

قالت شركة «فيسبوك» الإثنين إنها أغلقت 1.3 مليون حساب مزيف في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول حتى ديسمبر/كانون الأول، وإن لديها أكثر من 35 ألف شخص يعملون على التصدي للمعلومات المضللة على منصتها الاجتماعية.

وقالت الشركة في تدوينة على الإنترنت إنها أزالت أكثر من 12 مليون منشور بشأن «كوفيد-19»، واللقاحات المضادة له، بعدما أوضح خبراء الصحة أنها غير صحيحة.

وانتشرت الشائعات الكاذبة ونظريات التآمر بشأن لقاحات فيروس كورونا على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما فيسبوك وتويتر، خلال تفشي الجائحة.

ويأتي إعلان "فيسبوك" عن البيانات المضللة قبل فحص تجريه لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي بشأن كيفية تعامل المنصات التكنولوجية مع المعلومات المغلوطة.