بيع 147 وحدة بربع مليار في دبي خلال 24 ساعة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 833 مليون درهم حيث شهدت الدائرة الاثنين تسجيل 168 مبايعة بقيمة 327.59 مليون درهم، منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 85.55 مليون درهم و147 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 242.04 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 32 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم، وسجلت حدائق الشيخ محمد بن راشد مبايعتين بقيمة 12 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 22 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة الجداف المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 478.43 مليون درهم منها 9 رهون أراضي بقيمة 85.17 مليون درهم و37 رهن فلل وشقق بقيمة 393.25 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البدع بقيمة 120 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الرابعة بقيمة 92 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 9 هبة بقيمة 27.35 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 11 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 6 ملايين درهم.