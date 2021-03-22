شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادلة» و«سنام» تبحثان حلول إنتاج الهيدروجين في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقّعت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) وشركة «سنام»، إحدى الشركات العالمية في مجال تشغيل البنية التحتية الخاصة بقطاع الطاقة، مذكرة تفاهم تهدف للتعاون في مبادرات الاستثمار والتطوير في قطاع الهيدروجين.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم الشركتان بإجراء مجموعة من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية التي تهدف لبحث المشاريع والحلول الهادفة إلى دعم وتعزيز إنتاج الهيدروجين في دولة الإمارات وعالمياً.

وقّع مذكرة التفاهم كل من مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع «الاستثمار في الإمارات» التابع لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وماركو ألفيرا، الرئيس التنفيذي لشركة «سنام».

وقال مصبح الكعبي: تدير مبادلة، بوصفها شركة استثمارية رائدة وأحد المساهمين الرئيسيين في تحولات الطاقة العالمية، شركات تتخصص في إنتاج مزيجٍ متوازنٍ من الطاقة وتساهم في توفير حلول فعالة ومرنة لإنتاج الطاقة النظيفة بتكاليف مقبولة في دولة الإمارات وخارجها. وتأتي هذه الاتفاقية مع شركة سنام استكمالاً للجهود المشتركة الهادفة لتطوير اقتصاد الهيدروجين لدولة الإمارات، وانطلاقاً من التزامنا بتعزيز الدور الذي سيلعبه الهيدروجين في تلبية الطلب المستقبلي العالمي على الطاقة.

ومن جانبه، قال ماركو ألفيرا: تُظهر هذه الاتفاقية التزام سنام بتسريع عملية التحول في قطاع الطاقة وتطوير الغازات الصديقة للبيئة على المستويين المحلي والإقليمي، وذلك من خلال توظيف مهاراتنا وتقنياتنا لتعزيز القدرة التنافسية للهيدروجين كحل رئيسي في مواجهة التحدي المناخي. وتعمل سنام على تعزيز وجودها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج، وهو ما نعتبره خطوة استراتيجيةً نظراً للدور الكبير الذي تلعبه المنطقة في قيادة تحولات الطاقة. وسنعمل مع مبادلة للاستفادة من خبراتنا المشتركة وقدراتنا الاستثمارية من أجل تحديد المشاريع ذات الاهتمام المشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمة في تطوير اقتصاد الهيدروجين.

وتؤكد مذكرة التفاهم على ثقة مبادلة وسنام في الإمكانات التجارية والتكنولوجية لقطاع الهيدروجين، فضلاً عن قدرته على تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.

ومن الجدير بالذكر أن سنام أول شركة أوروبية تختبر حقن مزيج من الهيدروجين والغاز الطبيعي في شبكتها، وهي ملتزمة بتجهيز بنيتها التحتية لنقل كميات أكبر من الهيدروجين. كما أنشأت سنام وحدة أعمال مخصصة لاستكشاف تقنيات وتطوير مشاريع جديدة من خلال التعاون مع مختلف الشركاء لاعتماد الهيدروجين في العديد من الصناعات مثل السكك الحديدية والصلب.

وكانت مبادلة قد انضمت خلال العام الماضي إلى مجموعة المستثمرين التابعة لمجلس الهيدروجين، وذلك تأكيداً لالتزام الشركة المتنامي تجاه هذا القطاع الناشئ.

كما شكّلت الشركة مؤخراً ائتلاف أبوظبي للهيدروجين، بالتعاون مع أدنوك والقابضة ADQ، لبناء اقتصاد قوي للهيدروجين في دولة الإمارات، ووضع خريطة طريق لتسريع تبني الدولة للهيدروجين، واستخدامه في القطاعات الرئيسية مثل المرافق والنقل والصناعة.