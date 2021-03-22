شكرا لقرائتكم خبر عن 75 % من الشركات الصغيرة في الإمارات متفائلة بالتعافي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 82 % من التجار يعتبرون المدفوعات الرقمية استثماراً ضرورياً

86 % يتوقعون استمرار النمو المتواصل في التجارة الإلكترونية

دبي: ”الخليج 365”

أعربت 3 من أصل 4 شركات صغيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تفاؤلها حيال تعافي الأعمال خلال عام 2021، وذلك وفقاً لنتائج دراسة جديدة أجرتها شركة Visa العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (V). ويؤمن غالبية التجار في دولة الإمارات (82٪) بأن استثماراتهم في المدفوعات الرقمية حققت النتائج المنشودة منها وستلعب دوراً بالغ الأهمية في تعافي أعمالهم.

وشملت دراسة «تعافي الشركات الصغيرة من Visa لعام 2021» عدداً من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وباكستان، بهدف الوقوف على الآليات التي اتبعتها تلك الشركات لأداء أعمالها والحد من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على ميزانياتها. وكشفت الدراسة أيضاً عن أبرز توجهات الإنفاق التي يعتقد التجار بأهميتها في رسم ملامح بيئة الأعمال خلال جائحة كوفيد-19، وتشمل الاستخدام المتزايد للمدفوعات اللا تلامسية (93٪ من التجار) وخدمة استلام الطلبات (87٪) وخدمة التوصيل للمنازل (78٪). ويتوقع التجار لهذه التوجهات أن تشهد صعوداً متواصلاً بعد الجائحة.

ولدى سؤالهم عن عادات الدفع أثناء الجائحة، قال أكثر من نصف التجار المشاركين في الاستطلاع في دولة الإمارات (60٪) إن المدفوعات اللا تلامسية كانت بمثابة الخيار المفضل بين عملائهم، مقارنة مع 18٪ من التجار في بداية الجائحة. وقالت نسبة تقارب ثلث المشاركين في الاستطلاع (31٪) إنهم سارعوا لتوفير خيارات المدفوعات اللا تلامسية استجابة للطلب المتزايد عليها خلال الجائحة.

وبهدف تلبية احتياجات العملاء الحريصين على السلامة، قال أكثر من نصف التجار الذين شملهم الاستطلاع (58٪) إنهم بدأوا بتقديم خدمات الاستلام والتوصيل إلى المنازل خلال الجائحة، بينما قال 4 من أصل 10 تجار تجزئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم قاموا بوضع لافتات «الخدمة الذاتية» في المتاجر، في حين قام تاجر واحد من بين كل تاجرين بإطلاق عروض ترويجية بهدف اجتذاب المزيد من العملاء والحفاظ عليهم.

وقال أكثر من ثلث التجار المشاركين في الاستطلاع في دولة الإمارات (38%) إنهم قاموا بإطلاق نشاطهم عبر الإنترنت استجابةً لتداعيات كوفيد-19، بينما أعرب نحو 9 من أصل 10 (86٪) عن ثقتهم باحتفاظ التسوق عبر الإنترنت بمكانته كخيار مفضل بين العملاء لفترة طويلة بعد الأزمة.

وفي معرض تعليقه على نتائج الدراسة، قال شهباز خان، مدير عام شركة Visa في الإمارات: «يسعدنا أن نشهد هذا المستوى من التفاؤل حيال تعافي الأعمال خلال عام 2021 بين التجار، وسرعة تكيّفهم وإدراكهم لتطلعات عملائهم، سواء عبر إطلاق نشاطهم عبر الإنترنت وتوفير مجموعة متنوعة من خيارات المدفوعات الرقمية وخدمات التوصيل إلى المنازل أو إطلاق الحملات الترويجية، وجميعها عوامل ساهمت بدور محوري في انتقالهم من نمط الحفاظ على الاستمرارية إلى نمط التعافي بسرعة. فقد أظهر تجار التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة قدرتهم على ترجمة الأفكار إلى أفعال، الأمر الذي يعكس مدى إدراكهم لضرورة هذا التوجه نظراً لأن نصف أصحاب الأعمال (54%) يعتمدون على مشاريعهم الصغيرة كمصدر رئيسي أو وحيد للدخل. ونحن في Visa حريصون على مواصلة العمل عن كثب إلى جانب التجار وشركائنا من البنوك لدعم احتياجاتهم العاجلة لضمان تعافي أعمالهم».

يمثل التحوّط للمستقبل واحداً من أبرز الدروس المكتسبة من الجائحة. ففي سبيل التهيؤ للظروف الغامضة التي قد يحملها المستقبل، قال 20٪ من التجار الذين شملهم الاستطلاع في دولة الإمارات ولا يمتلكون حالياً حضوراً عبر الإنترنت، إنهم يخططون لإطلاق منصة للتجارة الإلكترونية، بينما يعتزم الثلث توفير خيارات المدفوعات اللا تلامسية والخيارات الرقمية للدفع المسبق. وأعرب نصف التجار المشاركين في الاستطلاع (51%) عن ثقتهم بدور قبول المدفوعات الرقمية في تعزيز مبيعاتهم، بينما قال 8 من أصل 10 (82%) إن قبول المدفوعات الرقمية يمثل استثماراً مهماً بالنسبة لهم. وفي واقع الأمر، يخطط التجار الذين يقبلون المدفوعات النقدية فقط حالياً (28% )إلى توفير نقاط البيع خلال العامين المقبلين والاستثمار في تقنيات المدفوعات الرقمية الجديدة (31%).

وبينما تدرك غالبية التجار أهمية قبول المدفوعات الرقمية، أعرب أكثر من نصف التجار المشاركين في الاستطلاع (51%) عن اهتمامهم بالحلول منخفضة التكلفة لقبول هذه المدفوعات.