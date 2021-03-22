شكرا لقرائتكم خبر عن «تايم» الإماراتية تفتتح أول فندقين لها في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تفتتح «مجموعة تايم للفنادق» التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، أول فندقين لها بمصر في وقت لاحق من العام الجاري 2021، وهما فندق ومنتجع تايم كورال نويبع من فئة خمس نجوم في منتجع نويبع المطل على البحر الأحمر، وفندق ومركز مؤتمرات «تايم مارينا» من فئة الأربع نجوم بالقرب من مدينة العلمين على ساحل البحر الأبيض المتوسط، التي تعتبر العاصمة الثانية لمصر.

وقال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق خلال زيارته التفقدية الأخيرة لموقع الفندقين في مصر: «تسير الأعمال بشكل جيد في فندق تايم مارينا، ومن المفترض أن يكون هذا الفندق جاهزاً للافتتاح في أغسطس القادم من العام الجاري 2021، أما بالنسبة لمنتجع تايم كورال، فإن هذا الفندق مفتوح في الأصل الآن، ويعمل بشكل اعتيادي، فهي مجرد عملية إعادة تسمية الفندق وافتتاحه تحت إدارتنا هذا الصيف».

وأضاف قائلاً: «تعد هذه الفنادق هي الأولى لنا في مصر وستعزز وجودنا وتوسعنا من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط، مع وجود محفظة غنية للمجموعة تضم 16 فندقاً تقع في الإمارات وقطر والسعودية، والآن، مصر، مع خمس فنادق أخرى قيد الإعداد والإنشاء».

ويقع فندق ومركز مؤتمرات تايم مارينا المكون من 130 غرفة فندقية على بعد 10 دقائق فقط من مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر، وسيستوعب أكثر من 350 مندوباً على طراز مسرح، كما يتميز بوجود ردهة السطح ومطعم ومقهى وصالة ألعاب رياضية وحمام سباحة.

وأشار عوض الله قائلاً: «يعد هذا الفندق مكاناً مثالياً لخدمة العدد الهائل من الشركات التجارية التي تؤسس عملياتها هنا، البعض منها جديد والبعض الآخر قادم من العاصمة المصرية القاهرة، فضلاً عن زيادة حجم النشاط التجاري العام، كما سيتم بناء المدينة في نهاية المطاف على مساحة 50 ألف فدان على ثلاث مراحل، وتمتد لمسافة 60 كيلومتراً من الساحل، وستستقطب ما يقدر بثلاثة ملايين ساكن».

ويقع منتجع تايم كورال نويبع من فئة الخمس نجوم في منتجع البحر الأحمر في نويبع على الساحل الشرقي لشبه جزيرة سيناء، على بعد حوالي 140 كيلومتراً من شرم الشيخ، ويطل هذا المنتجع على خليج العقبة، ويحتوي على 203 غرف، ويتكون من ثلاثة مطاعم وبارات مع حدائق واسعة وأشجار نخيل وشاطئ رملي خاص، وهو مثالي لعشاق الغوص.

ويعد فندق ومنتجع تايم كورال نويبع مثالياً للذين يبحثون عن الاسترخاء الكامل في محيط هادئ جداً، ونحن نعتقد أن لدى هذا المنتجع إمكانات هائلة لسوق الترفيه، فهو يبعد 90 دقيقة فقط بالسيارة من المطار الدولي لشرم الشيخ، وما بين 70 و100 كيلومتر فقط من مطار طابا الدولي وإيلات (مطار رامون الدولي)، وتجري الخطط والأعمال حالياً على لتطوير تلك المنطقة تزامناً مع وجود العديد من متاجر الحرف اليدوية والمطاعم والبارات ومراكز التراث البدوي، ورحلات السفاري الصحراوية ومركز الغوص.