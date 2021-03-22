شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي لصناعات الطيران» تنجز صفقة ل«أمريكان إيرلاينز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «دبي لصناعات الطيران» عن إتمامها بشكل كبير للاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة «أمريكان إيرلاينز» في الربع الثالث من عام 2020 لتسليم 18 طائرة جديدة من طراز «بوينج 737 ماكس 8».

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: تعكس هذه الصفقة قدرتنا الكبيرة على التكيّف وقوة ميزانيتنا العمومية، كما تشير إلى إمكانياتنا وقدرتنا على مساعدة واحد من عملائنا الذين نتعامل معهم منذ زمن بعيد، فضلاً عن إيماننا بقوة طائرات «737 ماكس 8»، ونحن سعداء بأن نرى عودة عدد متزايد من شركات الطيران العالمية إلى التحليق بطائرات«ماكس». تمنياتنا بالنجاح لشركتي «أمريكان إيرلاينز» و«بوينج».

وقال إحسان منير، نائب الرئيس الأول للمبيعات التجارية والتسويق في شركة «بوينج»: دبي لصناعات الطيران حريصة على تفعيل استراتيجية الشراء وخطة النمو لديها لمساعدة مشغلي رحلات الطيران خلال هذه الفترة الصعبة في قطاعنا. ويسعدنا أن نتعاون مرة أخرى مع دبي لصناعات الطيران لدعم عميل مهم مثل شركة «أمريكان إير لاينز»، ونحن فخورون بالثقة التي منحوها لطائرات «بوينج 737».