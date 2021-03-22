شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين 22-3-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر اليورو اليوم الاثنين 22-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، فى ثانى أيام الأسبوع للبنوك، تباينا فى البنك الأهلى المصرى 18.59 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، فى حين استقر سعره فى بنك "المركزى المصرى" عند سعر 18.62 جنيه للشراء،و18.74جنيه للبيع.

وتباينت أسعار العملات اليوم، حيث استقر سعر الدولار ووالريال السعودى، فى حين انخفض سعر اليورو لـ 18.55 جنيه للشراء، 18.71 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه للشراء، 18.77 جنيه للبيع، فى حين آخر ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 21.59 جنيه للشراء، 21.80 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه للشراء، 18.77 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.62 جنيه للشراء.

18.74 جنيه للبيع.

18.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.77 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر سعر اليورو فى بنك مصر 18.59 جنيه للشراء.

18.76 جنيه للبيع سعر اليورو فى بنك البركة 18.61 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.59 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه.

18.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.61 جنيه للشراء.

18.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.59 جنيه للشراء.

18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.58 جنيه للشراء.

18.77 جنيه للبيع.