شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 22-3-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع عقب تراجع الأسعار عالمياً ومحليا بمستهل تعاملات اليوم، ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 764 جنيها للجرام حتي صياغة هذه السطور.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 764 جنيها للجرام. أسعار الذهب اليوم:عيار 21 يسجل 764 جنيها للجرام. عيار 18 يسجل 655 جنيها للجرام. عيار 24 يسجل 873 جنيها للجرام. وسجل الجنيه الذهب 6112 جنيها. أونصة الذهب تسجل متوسط سعر 1731 دولار بالتعاملات الفورية.

يبلغ إنتاج الذهب الذي يتم دمغه سنوياً في مصلحة الدمغة والموازين حوالي 70 طن ذهب وفق آخر المعلومات المتاحة، وهذا الرقم يرتفع وينخفض بشكل سنوي حسب الطلب على الذهب في السوق المصري.

وفق البيانات المتاحة من شعبة الذهب في مصر، فإن الذهب عيار 21 هو أكثر أعيرة الذهب التي يتم إنتاجها في مصر بشكل سنوي، وذلك بسبب ارتفاع الطلب الكبير عليه في مصر.

الأسعار المسجلة في السوق المصري، والمنشورة في سياق هذا التقرير غير مضاف إليها ما يسمي سعر المصنعية، والذي يختلف من تاجر إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وكذلك تختلف وفق نوع المشغول الذهبى فى مصر.