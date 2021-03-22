شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم بين 13800 – 14000 جنيه للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 22-3-2021 وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من قبل الشعبة العامة لمواد البناء حيث أكدت أنه مع اقتراب شهر رمضان فإن الإقبال قد يشهد تراجعا مع اقتراب الشهر الكريم نظرا لانخفاض حركة البناء خلال تلك الفترة.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن الأسعار تشهد استقرارا خلال تلك الفترة حيث إن أسعار حديد التسليح تتراوح بين 13500– 13650 جنيها للطن سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيه للطن.

وأشار الزينى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار الأسمنت الأسود تتراوح بين 700-830 جنيها للطن ويترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، أسعار الجبس وسجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيها للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.