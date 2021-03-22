شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة المصرية.. وإيجي إكس 70 يتراجع بنسبة 3.77% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.64% ليصل إلى مستوى 10624 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.88% ليصل إلى مستوى 2016 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.78% ليصل إلى مستوى 12859 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 4103 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.77% ليصل إلى مستوى 1950 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.2% ليصل إلى مستوى 2884 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1374 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 53 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، راية القابضة للاستثمارات المالية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، بلتون المالية القابضة، العربية للمحابس، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العربية لاستصلاح الأراضي، العامة لصناعة الورق-راكتا، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، مجموعة عامر القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، أصول للوساطة في الأوراق المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، العامة لمنتجات الخزف والصيني، العربية لحليج الأقطان، الإسماعيلية مصر للدواجن.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الدولية للمحاصيل الزراعية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، المصرية للدواجن، دلتا للإنشاء والتعمير، راية لخدمات مراكز الاتصالات، مصر للألومنيوم، اسيك للتعدين-اسكوم، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، رواد السياحة-رواد، التوفيق للتأجير التمويلي، مجموعة بورتو القابضة-بورتو القابضة، اميرالد للاستثمار العقاري، التعمير والاستشارات الهندسية، ليسيكو مصر، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، بي انفستمنتس القابضة، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الأهلي للتنمية والاستثمار، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي، جنوب الوادي للأسمنت، أوراسكوم للتنمية مصر، مصر للفنادق، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية لعدد 2.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 11.8 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، الدولية للصناعات الطبية (ايكمى)، 2865 سهم، 7500 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الدولية للأسمدة والكيماويات 55715 سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 3.1 مليون سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بالشركة العامة للصوامع والتخزين 330 سهم، واشترى مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير 1.1 مليون سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات 515.3 ألف سهم.

في سياق آخر أعلنت شركة ابن سينا فارما، موافقة مجلس الإدارة على شراء أسهم خزينة بحد أقصى نسبة 1% من إجمالي أسهم الشركة لدعم سعر السهم في البورصة، وكذلك تعزيز ثقة المستثمرين وتوقعاتهم بشأن أداء الشركة المستقبلي فضلًا عن الأثر الإيجابي للزيادة المرتقبة في سعر السهم، والتي سوف ينتج عنها أرباح للمساهمين وزيادة القيمة السوقية للشركة، على أن يتم الشراء من خلال السوق المفتوح بسعر الورق المالية خلال جلسة التداول خلال مدة التنفيذ.

في سياق منفصل قالت شركة عامر جروب، إن المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة، في الانتخابات المقررة يوم الجمعية العامة العادية وستعقد يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس الجاري، هم سول جلوبال هولدينج ليميتد، عامر وقف لميتد، فينبي استيت لميتد (عضوين)، و3 أعضاء مستقلين محمد سيد خضر، المعتصم بالله إبراهيم نصير، أحمد جلال فايق (أعضاء مستقلين).

أعلنت شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، القيمة العادلة المعدة بواسطة شركة زيلا للاستشارات المالية، وبلغ التقييم بطريقة التدفقات النقدية المخصومة 152.36 مليون جنيه، والتقييم باستخدام طريقة المضاعفات 146.44 مليون جنيه.