شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تحت ضغط مخاوف ضعف الطلب فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف خسائرها التي توقفت يوم الجمعة ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع ، حيث لا تزال الأسعار تحت ضغط مخاوف ضعف الطلب فى أوروبا ، بعد الإعلان عن عمليات إغلاق جديدة بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى جميع أنحاء القارة العجوز.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.7% إلى مستوي 60.38$ ، من مستوى الافتتاح عند 61.42$، وسجل أعلى مستوي عند 61.65$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.6% إلى مستوي 63.46$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 64.50$ ، وسجل أعلى مستوي عند 64.76$.

عند تسوية الجمعة ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 3.25% ،بفضل عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 58.25$ للبرميل المسجل فى اليوم السابق ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.6% ، بعدما سجلت فى اليوم السابق مستوي 61.48$ للبرميل الأدنى منذ 12 شباط/فبراير الماضي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 6.5% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل التطورات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا فى أوروبا.

أعلنت بعض الدول فى أوروبا فرض قيود مرتبطة بفيروس كورونا مرة أخرى ،بعد تزايد حالات الإصابة بالعدوى فى ظل تسارع انتشار الموجة الثالثة من الفيروس التاجي.

تشديد القيود من جديد يعني المزيد من الضعف فى مستويات الطلب على الوقود فى واحدة من أكثر المناطق تضررا من جائحة فيروس كورونا.

تخطط الحكومة الألمانية لتمديد الإغلاق لاحتواء إصابات فيروس كورونا إلى الشهر الخامس على التوالي ،بعد أن تجاوزت الحالات الجديدة المستويات التي تقول السلطات إنها ستؤدي إلى زيادة الضغط على المستشفيات.

بدأت شركات الحفر والتنقيب فى الولايات المتحدة فى الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى فى عدة سنوات ،وأضافت الأسبوع الماضي أكبر عدد من الحفارات لاستخراج النفط منذ كانون الثاني/يناير الماضي.

أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة ارتفاع منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بنحو 9 منصات ، ليرتفع إجمالي المنصات العاملة فى منطقة حقول الزيت الصخري إلى 318 منصة ،والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى الأول من أيار/مايو 2020.

وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة،قفز الإنتاج الأمريكي بأكثر من 47% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 13.1 مليون برميل يوميا فى آذار/مارس 2020 ،قبل إن يستقر مؤخرا حول 10.9 مليون برميل يوميا بسبب جائحة كورونا ،والولايات المتحدة تعد حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.