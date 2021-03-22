شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل في سباق الجري بدورة ند الشبا الرياضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يفتح الثلاثاء باب التسجيل في سباق الجري ضمن فعاليات النسخة الثامنة من «دورة ند الشبا الرياضية» التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، بمجمّع ند الشبا الرياضي، وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بالمنافسات المعتمدة.

ويتواصل التسجيل في بطولة الجري بكافة فئاتها من اليوم حتى يوم السبت المقبل، على أن تقام المنافسات لمسافتي 5 كيلومترات و10 كيلومترات يوم 29 إبريل 2021، ويتنافس المشاركون فيها على مجموع جوائز يبلغ 320 ألف درهم.

ويسمح بالمشاركة في منافسات بطولة الجري للعدائين من المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين من داخل الدولة، وذلك ضمن عدة فئات حسب كل سباق، وهي سباق 10 كيلومترات الذي يضم فئة الهواة للمواطنين والمواطنات، والفئة المفتوحة للرجال والنساء ويشارك فيها لاعبو المنتخبات والأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والمقيمون، وسباق 5 كيلومترات الذي يضم فئة الهواة المواطنين والمواطنات، والفئة المفتوحة للمقيمين من الرجال والسيدات، ولا يسمح فيها بمشاركة لاعبي الأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والمدربين العاملين في هذه الجهات، على ألا يقل عمر المشارك في جميع الفئات عن 18 عاماً في تاريخ إقامة السباق، أي من مواليد 28 إبريل 2003 فما دون.

وسيتم تطبيق التباعد الجسدي بين المشاركين وفق الإجراءات الاحترازية، كما سيتم التحكيم في هذه البطولة حسب اللوائح المعمول بها في اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وسينطلق سباق 10 كيلومترات في الساعة 10 مساء، ويليه سباق 5 كيلومترات في الساعة 10:30 مساء، وستكون نقطة الانطلاق من ميدان ونقطة الختام أمام مركز الصقور والرياضات التراثية بمنطقة ند الشبا، كما سيتم انطلاق السباق على شكل مجموعات وبفاصل زمني يقدر بدقيقتين بحد أقصى، كما سيتم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى نقطة البداية بعد الساعة 9:15 مساء، وتكون نقطة النهاية أمام مركز الصقور والرياضات التراثية.

ويحصل الفائزون بالمراكز التسعة الأولى في جميع الفئات على جوائز نقدية يبلغ مجموعها 320 ألف درهم، بحيث يحصل الفائزون بالمراكز الأولى في سباقي 10 و5 كلم في كافة الفئات على جائزة نقدية بقيمة 10 آلاف درهم، فيما يحصل أصحاب المراكز الثانية على جائزة بقيمة 7000 درهم، والفائزون بالمراكز الثالثة 5000 درهم، ويحصل الفائزون بالمراكز من الرابع إلى التاسع على جائزة بقيمة 3000 درهم.