شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع بمستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 يسجل 764 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب تراجع محدود مستهل تعاملات هذا الأسبوع، اليوم الاثنين بقيمة تراوحت بين جنيه إلى جنيهين، ويسجل عيار الذهب 21 وهو العيار الرئيسي للسوق المصري سعر 764 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 655 جنيها للجرام في التداولات، وبلغ الذهب عيار 24 سعر 873 جنيها للجرام وسجل الجنيه الذهب 6112 جنيها وأخيرا أونصة الذهب تسجل متوسط سعر 1731 دولار سعر التعاملات الفورية.

أسعار الذهب هبطت على المستوى العالمي مع تفضيل مستثمرين أصول الملاذ الآمن البديلة مثل الدولار الأميركي والسندات ونزل الذهب في السوق الفورية 0.5 بالمئة إلى 1736.71 دولار للأونصة في التداولات الآسيوية، وكان قد فقد 0.7% في وقت سابق من الجلسة، وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1738.80 دولار للأونصة.

كما فقد الذهب، المسعر بالدولار، تدفقات ملاذ آمن لصالح الين والسندات، وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.2% إلى 2639.92 دولار، ونزلت الفضة 2.5% إلى 25.60 دولار وكذلك فقد البلاتين 1.3% إلى 1181.30 دولار، وفق ما أوردته وكالة رويترز.