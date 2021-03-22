شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: توسعات ميدور لزيادة الإنتاج 60% في 2022 باستثمارات 3ر2 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس أعمال الجمعية العامة لمصفاة ميدور لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2020.

وأوضح الملا أن مصفاة ميدور من المصافى المتميزة التى لها دور مهم في توفير جانب كبير من المنتجات البترولية للسوق المحلى خاصة البنزين والسولار ، وأن مشروع التوسعات الجديدة الجارى تنفيذه يمثل نقلة نوعية فى منظومة التكرير وسيساهم فى استدامة استقرار سوق المنتجات البترولية ، حيث يهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية للمصفاة بنسبة 60% والمخطط الانتهاء منه ووضعه على الإنتاج فى الربع الأول من عام 2022، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 2.3 مليار دولار.

ووجه الملا خلال الاجتماع بأهمية الإلتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ مشروع التوسعات الجديدة والعمل على تذليل أى عقبات قد تعوق مراحل التنفيذ والعمل على زيادة نسبة المكون المحلى في تنفيذ المشروعات البترولية الكبرى، لافتاً إلى الدور الهام الذى تقوم به شركتى إنبى وبتروجت فى تنفيذ المشروع الذى يأتى ضمن عدد من مشروعات التكرير الجديدة الجارى تنفيذها والتي سيتم الانتهاء منها تباعاً خلال العامين القادمين مما يساهم فى تنفيذ خطة الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية (بنزين وسولار) بحلول عام 2023 ، وأكد الملا على أهمية التشغيل الآمن لهذه المنظومة من خلال الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة واتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لحماية العاملين وأسرهم ، وذلك دون التأثير على العملية الإنتاجية .

وخلال الاجتماع استعرض الكيميائى جمال القرعيش رئيس مصفاة ميدور أهم نتائج الأعمال التى تم تحقيقها خلال عام 2020 رغم تحديات الأزمة العالمية لفيروس كورونا، حيث تم تشغيل المصفاة بكامل طاقتها الإنتاجية وبنسبة 103% من طاقتها التشغيلية وتم تكرير 36.5 مليون برميل خلال العام، وقامت بإنتاج 4.6 الف طن من المنتجات البترولية عالية الجودة والمطابقة للمواصفات العالمية، وتم توجيه ما يقرب من 86% من هذه المنتجات للسوق المحلى، وقامت الشركة بتعظيم إنتاجية السولار والبنزين بزيادة قدرها 30% و22% مقارنة بعام 2019، مما أدى إلى زيادة نسبة مساهمة مصفاة ميدور فى احتياجات السوق المحلى بنسبة 19% لمنتج السولار و17% لمنتج البنزين .

وأضاف أن الشركة تمضى قدماً فى تنفيذ مشروع توسعات زيادة الطاقة الإنتاجية لمصفاة ميدور، كما تمكنت الشركة من الانتهاء من إعادة تأهيل 80% من الوحدات الأصلية للمصفاة وصولاً لنسبة 100% تشغيل آمن كأحد اشتراطات زيادة الطاقة الإنتاجية.

حضر أعمال الجمعية المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والمحاسب أحمد رأفت وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات.