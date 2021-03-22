شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواصل التراجع مقابل الدولار بفعل مخاوف التعافي الاقتصادي فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، تركيزا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بفعل مخاوف تأخر التعافي الاقتصادي فى أوروبا.

تراجع اليورو مقابل الدولار قرابة 0.3% إلى 1.1874$ ، من سعر إغلاق تعاملات الجمعة عند 1.1905 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1906$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 0.4% مقابل العملة الأمريكية ، فى رابع خسارة أسبوعية فى غضون الخمسة أسابيع الأخيرة ، بفعل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود فى ظل عزوف المستثمرين عن شراء العملات ذات المخاطر العالية ، تركيزا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، خاصة بفعل مخاوف تأخر التعافي الاقتصادي فى أوروبا ، بالمقارنة بتسارع تلك الوتيرة فى الولايات المتحدة.

أعلنت بعض الدول فى أوروبا فرض القيود المرتبطة بفيروس كورونا مرة أخرى ،بعد تزايد حالات الإصابة بالعدوى فى ظل تسارع انتشار الموجة الثالثة من الفيروس التاجي.

تشديد قيود الإغلاق مع تأخر حملات التطعيم ضد الفيروس ، يعني وضع المزيد من الضغوط على التعافي الاقتصادي فى واحدة من أكثر المناطق تضررا من جائحة فيروس كورونا فى العالم.