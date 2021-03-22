شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار البلاتينيوم بقرابة 1% متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأعلى له في أربعة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار البلاتينيوم بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ 25 من شياط/فبراير متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة في عشرة جلسات من الأعلى له منذ 24 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي.

في تمام الساعة 06:21 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار البلاتينيوم 0.85% لتتداول حالياً عند 1,187.89$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,197.99$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,197.86$ للأوتصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 92.07 مقارنة بالافتتاحية عند 92.01.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لمشاركة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاش افتراضية حول ابتكارات البنك المركز في حدث عبر الإنترنت يستضيفه بنك التسويات الدولية وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تراجعاً 2.1% إلى نحو 6.55 مليون منزل مقابل ارتفاع 0.6% عند 6.69 مليون منزل في كانون الثاني/يناير الماضي.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.