شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم وعائدات السندات والإغلاق.. هواجس الأسواق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هل أنت محتار بشأن ما يجري في الأسواق؟ المتداولون قلقون أيضاً. قال بيتر تشي من «أكاديمي سيكيوريتيز»: «تنفسنا جميعاً الصعداء عندما اعتقدنا أن «كوفيد-19» قد انتهى أو يمكن التحكم به، ولم يعد جامحاً كما كان. فلا أحد يريد سنة أخرى من الإغلاق».

لكن ما بدا خلال الأسبوع الماضي أن مخاوف «التضخم والعائد» ستحل محلّ كوفيد بوصفها الأخطر على الأسواق، ونتيجة لذلك شهدنا تحركات في الأسهم حيث حاول المستثمرون تقييم تأثير ارتفاع معدلات الفائدة.

ويعتبر حدوث هذا الأمر صعباً بما فيه الكفاية، لكن الذي يزيد الطين بلة، حقيقة غير سارّة وهي أن «كوفيد-19» لا يزال موجوداً.

إلى ذلك، قال ستيف سوسنيك من شركة «إنتراكتيف بروكرز»: «لم تكن قصة باريس هي ما أراد السوق سماعه». في إشارة إلى إغلاق العاصمة الفرنسية مرة أخرى وسط مخاوف بشأن سلالات جديدة متحورة من فيروس «كورونا» المستجد.

ولم يكن السوق في حالة مزاجية جيدة لتلقي المزيد من الأخبار السيئة، وبشكل خاص تلك التعليقات الأخيرة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، والتي تسببت على الأرجح في مزيد من التقلبات.

إن الحقيقة غير السارّة، بأن فيروس «كوفيد-19» لم يختفِ بعد، تُشكل تهديداً لاندفاع السوق إلى مستويات جديدة. خصوصاً بعد أن قادت ما تسمى بـ «تداول الانكماش» (حيث ترتبط بعض الأعمال بإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي مثل النقل، والسفر والترفيه، والصناعة) ارتفاعات السوق مؤخراً.

وتعثرت بعض أسهم «إعادة فتح الاقتصاد» خلال الأسبوع الماضي، ولا سيما أسهم الطاقة، بسبب مخاوف من عمليات إغلاق إضافية، حيث انخفض «إكسون موبيل» 8%، و«أمريكان إكسبريس» 4%، في حين كانت خسارة «ديزني» أقل قليلاً عند 3%. وبينما لا تزال أسهم «إعادة فتح الاقتصاد» الخاصة بالقطاعات الواسعة مرتفعة خلال الأسبوع، إلا أنها بعيدة عن أعلى مستوياتها المسجّلة، إذ ارتفع مؤشر «إيرلاينز» (JETS) 1.5 %، و«هوم بيلدرز» (XHB) بـ 1.6%، في حين كانت زيادة مؤشر صندوق (CARZ) لصانعي السيارات عند 1.5%.

هل أسهم القيمة في أوجها؟

كان تراجع «أسهم القيمة» مذهلاً بشكل خاص لأن قطاعات مثل (الطاقة، والشركات الصناعية، والبنوك، وبعض أسماء المستهلكين)، والتي كان أداؤها أقل من أسهم النمو، مثل (التكنولوجيا)، لفترة طويلة قد سرقت الأضواء فجأة، وباتت هي الآن في صدارة قائمة الأسهم المرتفعة في الأسواق، والقائمة الجديدة باتت ممتلئة بانتظام بأسهم البنوك والأسهم الصناعية.

فهل يمكن أن يُهدد تفشٍ آخر للفيروس المكاسب التي حققها قطاع أسهم «إعادة فتح الاقتصاد»؟ قال سوسنيك: «يحتاج الأمريكيون إلى تذكيرهم بأننا لسنا العالم أجمع. وإنها ليست أوروبا فقط، فالأشياء تنهار في البرازيل أيضاً. يفكر الأمريكيون جميعاً في إجازاتهم القادمة، لكن هذا قد لا يحدث في بقية العالم».

رفع الأسعار يربك السوق

إن أكبر مشكلة تواجه الأسواق، هي موقفها الصحيح تجاه معدلات أعلى. وقال جيم بولسن كبير استراتيجي الاستثمار في «ليوثولد جروب»، «لا يمكننا معرفة ما إذا كانت المعدلات المرتفعة جيدة للأسواق أم لا. ما زلت أشعر بأن أرقام النمو الهائلة التي سنراها هي التي ستحكم في نهاية يوم التداولات. وسيكون النمو قوياً لدرجة أن بعض الارتفاع في معدلات التضخم لن يكون ذا أهمية كبيرة».

وفي حين أن الانخفاض في أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة كان ضعيفاً نسبياً الأسبوع الماضي، إلا أنه أحدث ضرراً أكبر لصناديق قطاع «التكنولوجيا المواضيعية» التي تتمتع بشعبية كبيرة مثل (الطاقة النظيفة، والألعاب، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني). حيث انخفض مؤشر الطاقة النظيفة (ICLN) بنسبة 11%، ومؤشر «إنفيسكو سولار» (TAN) بنفس النسبة أيضاً 11%، أما ألعاب الفيديو (GAMR) فقد انخفضت بنسبة 7%، والحوسبة السحابية (WCLD) بنسبة 4%، في حين انخفض مؤشر الطباعة ثلاثية الأبعاد (PRNT) بنسبة 3%.

كل شيء يبدو متسارعاً

هل هذا التداول المجنون مفهوم تماماً بالنظر إلى الأساسيات المربكة؟

أم أن هناك أمراً يعمل في الخفاء؟

يعتبر التسارع المفرط في عمليات التداول، إحدى أبرز المشكلات التي أثارها مجتمع وول ستريت وبشكل متكرر، فالاتجاهات التي كانت تستغرق شهوراً لتحدث تظهر الآن في غضون أيام أو حتى ساعات.

وقال سيث ميرين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة «ليكويدنت»، «إن هذا ليس وهماً. وبأن«جيم ستوب» دليل إيجابي جديد في جنون الإنترنت، فالجميع جالس الآن في المنزل ينظرون إلى منصة ريديت».

وبخصوص استثمار الأموال في «بيتكوين»، وتداول أسهم الأفراد، اعتبر سيث أن هذا أمرٌ يزعج السوق، وحوّل العمل بطريقة لم يُعرها المتداولون المحترفون انتباهاً حقاً.

وأضاف ميرين:«إن جوهر ذلك هو حقيقة أن المزيد من الأشخاص لديهم إمكانية الوصول إلى مزيد من البيانات التي كانت في أيدي المحترفين وحدهم فيما مضى». معتبراً أن سرعة التداول لا تعطي الفارق الكبير، بل الوصول إلى البيانات ومعالجتها». «لقد كان هذا النوع من البيانات متاحاً فقط للمتداولين ذوي الخبرة العالية. الآن لديك الكثير من الأشخاص القادرين على الاستفادة منها».

أين سينتهي هذا؟

هل سنصبح جميعاً خبراء تداول في المستقبل القريب؟

هل سيكون الذكاء الاصطناعي الخاص بي هو الذي سيتداول الأسهم ويتفاعل مع الذكاء الاصطناعي الخاص بك،

وهل سيكون الذكاء الاصطناعي الخاص بي جيداً مثل أفضل المتداولين المحترفين؟

أجاب ميرين: «نعم. ولن يكون الجميع أيضاً متمركزين خلف قلاعهم، ونظراً لأنهم قادرون على معالجة مزيد من البيانات، فمن المحتمل أن يتداولوا ويخرجوا من مراكزهم بشكل أكبر».

وفي السياق، أشار جيم بولسن إلى أن أزمة «كوفيد-19» قد غيرت الطريقة التي ينظر بها الناس إلى العالم: «إذا نظرت إلى ما حدث في الوباء، فقد شهدنا أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، وأكبر خسارة في الوظائف في التاريخ. وكان رد فعل الاحتياطي الفيدرالي والكونجرس قوياً وعلى الفور تقريباً. فلماذا لا يفعل المتداولون ذلك؟»