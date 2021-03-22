شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينزل والليرة التركية ترتد من أدنى مستوياتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار الذهب، الاثنين مع تفضيل مستثمرين أصول الملاذ الآمن البديلة مثل الدولار الأمريكي والسندات بعد قرار تركيا المفاجئ بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي عُرف عنه انتقاده أسعار الفائدة المرتفعة مما أدى لضبابية إزاء السياسة المالية.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.5 بالمئة إلى 1736.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، وكان قد فقد 0.7 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1738.80 دولار للأوقية.

كما فقد الذهب، المسعر بالدولار، تدفقات ملاذ آمن لصالح الين والسندات.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2639.92 دولار، ونزلت الفضة 2.5 بالمئة إلى 25.60 دولار وكذلك فقد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1181.30 دولار.

الليرة التركية المتقلبة

وتعافت الليرة على نحو جزئي إلى 7.8 مقابل الدولار الاثنين، بعد أن نزلت 15% إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في التعاملات المبكرة عقب القرار الصادم للرئيس رجب طيب أردوغان بعزل محافظ البنك المركزي.

وهوت الليرة حوالي 17% في التداولات ما قبل الفتح، كما وصل سعرها إلى 8.485 مقابل الدولار من 7.2185 يوم الجمعة، لتعود إلى مستويات لامستها في أوائل نوفمبر حين بلغت مستوى قياسيا خلال الجلسة عند 8.58. وبحلول الساعة 0623 بتوقيت جرينتش، جرى تداولها عند 7.83، بانخفاض 8% عن يوم الجمعة.

وأثار قرار عزل محافظ البنك المركزي مخاوف بشأن التراجع عن رفع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة وقوض مصداقية البنك.

وفي ظل الفوضى بالسوق، أصدر وزير المالية لطفي علوان بيانا قال فيه إن تركيا عازمة على الالتزام بقواعد السوق الحرة ونظام التداول الحر للعملة وإن السياسات المالية ستدعم السياسات النقدية لتحقيق استقرار في الأسعار.

(رويترز)