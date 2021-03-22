شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية» متفائلة بالطلب على السفر صيفاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365” ووكالات

قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لـ«العربية للطيران» إن الشركة متفائلة بشأن الطلب على فترة السفر الصيفية المقبلة، على الرغم من أنه حذر من أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان ذلك سيعيد الشركة إلى الربحية هذا العام.

وأضاف للصحفيين في النسخة الثامنة من قمة العرب للطيران 2021، التي تعقد في رأس الخيمة،إن الشركة ليس لديها خطط لتغيير طلبات الطائرات أو خطط التسليم.

و تهدف قمة العرب للطيران إلى تحفيز الحوارات الموسعة حول التحديات والفرص التي تواجه قطاع الطيران في العالم العربي في الواقع الجديد.

