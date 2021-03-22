شكرا لقرائتكم خبر عن الشعفار يحتفظ برئاسة الاتحاد الآسيوي للدراجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة – أحمد مصطفى

احتفظ أسامة الشعفار برئاسة الاتحاد الآسيوي للدراجات خلال الفترة من 2021، وحتى 2025 وذلك بعد الفوز بالقرعة على الماليزي أماراجي، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت في فندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي صباح اليوم الاثنين.

وجاء فوز الشعفار بالمنصب عقب تعادل الأصوات مرتين في الانتخابات والإعادة ب21 صوتاً لكل منهما.

وعبر الشعفار عقب فوزه بالانتخابات واحتفاظه بالمنصب عن سعادته بما حققه من انجازات في الفترة الماضية، موجهاً الشكر لكل من اختاره لرئاسة الدورة المقبلة.

وأكد الشعفار قدره شباب الإمارات في تولي المناصب القيادية وتحقيق الإنجازات.