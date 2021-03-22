شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. تتراوح بين 25-29 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 22-3-2021 وفقا لما أكدته الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الدواجن تشهد استقرارا بفضل الزيادة في المعروض، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن بالمزارع تترواح للمستهلك بين 25-29 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن البلدى للمستهلك بين 33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها للكيلو.

وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن سعر البيض بين 37-40 جنيها للكرتونة، البيض البلدى يتراوح سعر الكرتونة بين 42-46 جنيها وذلك بحسب المنطقة.