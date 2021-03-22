شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد فى مصر.. مسجلا 15.63 جنيه بـ"الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار فى ثاني أيام تعاملات البنوك الصباحية الإثنين 22-3-2021، تباينا أمام الجنيه المصرى، ليستقر فى البنك الأهلى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، فى حين ارتفع فى سعر ببنك "القاهرة" بقيمة قرش واحد ليسجل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

أما فى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف ثباتا عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، حلت الصادرات عن طريق ميناء السويس، في صدارة قائمة الموانئ المصرية لتصدير المنتجات المصرية، وفقا للبيانات الحكومية، حيث بلغت قيمة صادرات الميناء نحو 620 مليون و240 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، بينما كانت 476 مليون و295 ألف دولار في شهر ديسمبر عام 2019، بزيادة بلغت 143 مليون و945 ألف دولار. وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.65 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.64 جنيه. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.65 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.64 جنيه. 15.75 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.74 جنيه. سعر الدولار فى بنك مصر15.63 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر15.63 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.65 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك عودة15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.