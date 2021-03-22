شكرا لقرائتكم خبر عن 0.5 % نقص في كمية المياه الجوفية العميقة والأمطار عام 2019/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمياه ومن أهم هذه المؤشرات يعتبر نهر النيل هو المورد الرئيسى للمياه فى مصر حيث تبلغ حصتها منه55.5 مليار م3 تمثل 68.5% من جملة الموارد المائية عام 2019/2020، بينما تقدر كمية المياه الجوفية العميقة والامطار والسيول ومياه البحر المحلاة وكذا مياه الصرف المعاد اسـتخدامها والميــاه الجـوفية الســطحية بالدلتا بنحــو 25.56 مليار م3 تمثل 31.5%من جـمـلة الـمـوارد الـمـائية عـــــام 2019/2020 مقـابل 25.69 مليار م3 عـام2018/2019 بنسبة نقص قدرها 0.5% .

ويشير التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للمياه بشأن رصد مؤشرات الهدف السادس من مؤشرات التنمية المستدامة إلى أنه مازالت 129 دولة ليست على المسار لتنفيذ المؤشر رقم 6-5-1 المعنى بدرجة تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية في حين أن مصر كانت من أوائل الدول التي رصدت هذا المؤشر بدرجة تنفيذ إدارة متكاملة للموارد المائية بلغت 40%.

بلغت كمية المياه المسـتهلكة في قطاع الزراعة 61.63 مليـار م3 عام2019/2020 مــقابـل 61.65مليــار م3 عـام 2018/2019 بنسبة نقص 0.3%، بينـما بلـغـت كـــمية الميـاه المـسـتهلـكة فـي الشـرب 11.53 مـليـارم3 م3 عــام 12019/2020 مقابــل 10.70 مليـارم3 م3 عـام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 7.8 % .

وبلغـت كميـة الميــاه النقية المنتجـة من الشـركة القابضـة لميـاه الشرب والــصــرف الصحـى 11 مليـار م3 عام 2019/2020مقابل 8.98 مليار م3 عـام2018/2019 بنسبة زيـادة قدرهـا 22.5%، بينمـا بلغـت كمية المياه المباعة 8.5 ملـــيارم3 م3 م3 عـام 2019/2020مقابل 6.41 مليار م3 عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 32.6%.