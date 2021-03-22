شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي أمام نظيره الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده الرابعة في ستة جلسات من الأعلى له منذ الثامن من حزيران/يونيو 2020 أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:58 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.02% إلى مستويات 108.77 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.79، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.51، بينما حقق الأعلى له عند 108.96، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 108.88.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي إلى مشاركة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاش افتراضية حول ابتكارات البنك المركز في حدث عبر الإنترنت يستضيفه بنك التسويات الدولية، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين في حدث عبر الإنترنت تستضيفه غرفة جمعية ماريلاند بانكرز.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تراجعاً 2.1% إلى نحو 6.55 مليون منزل مقابل ارتفاع 0.6% عند 6.69 مليون منزل في كانون الثاني/يناير الماضي، وقبل أن نشهد حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي عن مستقبل التعليم في حدث عبر الإنترنت يستضيفه البنك.

وصولاً إلى حديث أعضاء آخرين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وهم كل من نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز والذي من المقرر أن يتحدث عن معاملات ليبور (الفائدة بين المصارف) في الندوة الافتراضية لتأمين معدل التمويل خلال الليل، ونائب أخر لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان حيال التوقعات الاقتصادية والشركات الصغيرة في نادي أوكلاهوما سيتي الاقتصادي.