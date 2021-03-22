شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العقود الآجلة لأسعار الفضة بأكثر من 2% متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأعلى له في أربعة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة بما يفوق الاثنين بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأعلى لها منذ الثالث من آذار/مارس متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة في عشرة جلسات من الأعلى له منذ 24 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:36 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيار/مايو القادم 2.13% لتتداول عند 25.79$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 26.34$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 26.32$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 92.00 مقارنة بالافتتاحية عند 92.07.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي إلى مشاركة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاش افتراضية حول ابتكارات البنك المركز في حدث عبر الإنترنت يستضيفه بنك التسويات الدولية ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين في حدث عبر الإنترنت تستضيفه غرفة جمعية ماريلاند بانكرز.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تراجعاً 2.1% إلى نحو 6.55 مليون منزل مقابل ارتفاع 0.6% عند 6.69 مليون منزل في كانون الثاني/يناير الماضي، وقبل أن نشهد حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي عن مستقبل التعليم في حدث عبر الإنترنت يستضيفه بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي.

وصولاً إلى حديث أعضاء آخرين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وهم كل من نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز والذي من المقرر أن يتحدث عن معاملات ليبور (الفائدة بين المصارف ) في الندوة الافتراضية لتأمين معدل التمويل خلال الليل، ونائب أخر لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان حيال التوقعات الاقتصادية والشركات الصغيرة في نادي أوكلاهوما سيتي الاقتصادي.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين بحلول الغد انطلاق فعليات شهادة كل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمام الكونجرس، حيث من المرتقب أن نشهد النصف الأول من شهادتهما أمام اللجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ غداً الثلاثاء والنصف الثاني من شهادتهما بعد غد الأربعاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب وذلك حيال التقرير الفصلي لقانون "كايرز".