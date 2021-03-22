شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد اليورو من الأدنى لها في أسبوعين أمام الدولار والأنظار على حديث ويدمان وباول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ التاسع من آذار/مارس، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 24 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ورئيس دويتشه بوندسبانك ينس ويدمان بالإضافة إلى الحديث المرتقب لأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:32 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.13% إلى مستويات 1.1895 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1879، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في أسبوعين عند 1.1872، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1899، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1904.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الحساب الجاري والتي قد تعكس تقلص الفائض لما قيمته 34.5 مليار يورو مقابل 36.7 مليار يورو في كانون الأول/ديسمبر الماضي، كما قد توضح القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى 34.3 مليار يورو مقابل 51.9 مليار يورو في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل أن نشهد كشف البنك المركزي الألماني عن تقريره الشهري.

وصولاً إلى حديث رئيس دويتشه بوندسبانك ينس ويدمان ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاش افتراضية حول ابتكارات البنك المركز في حدث عبر الإنترنت يستضيفه بنك التسويات الدولية، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين في حدث عبر الإنترنت تستضيفه غرفة جمعية ماريلاند بانكرز.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل الاقتصاد الأمريكي عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تراجعاً 2.1% إلى 6.55 مليون منزل مقابل ارتفاع 0.6% عند 6.69 مليون منزل في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك قبل أن نشهد حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي عن مستقبل التعليم في حدث عبر الإنترنت يستضيفه البنك.

وصولاً إلى حديث أعضاء آخرين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وهم كل من نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز والذي من المقرر أن يتحدث عن معاملات ليبور (الفائدة بين المصارف) في الندوة الافتراضية لتأمين معدل التمويل خلال الليل، ونائب أخر لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان حيال التوقعات الاقتصادية والشركات الصغيرة في نادي أوكلاهوما سيتي الاقتصادي.