شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "أرامكو": نملك خطط طوارئ ملائمة للتعامل مع أي هجوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد رئيس شركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، أن "أرامكو" تملك خطط طوارئ ملائمة للتعامل مع أي هجوم، مشيرا إلى أن مصفاة الرياض بدأت تعود للخدمة بعد ساعات من الهجوم.

وقال الناصر، إن شركة أرامكو تعرضت لتحديات كبيرة ولكن جاهزية الشركة للتعامل معها عالية"، مشدداً على أن "توزيعاتنا عن 2020 هي الأعلى مقارنة بأي شركة مساهمة في العالم".

وتوقع أن تشهد الشركة ارتفاعا في الطلب على النفط هذا العام خاصة من آسيا، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار الناصر إلى الطلب العالمي قد يصل إلى 99 مليون برميل يوميا بنهاية 2021 بينما الطلب العالمي 92-93 مليون برميل يوميا حالياً، قائلا: "متفائلون جدا حيال 2021 ومن المتوقع أن يكون النصف الثاني من 2021 أفضل.

وقال: "نلاحظ أن الطلب في الصين اقترب من مستويات ما قبل الجائحة، لكن ليس بعد في أوروبا، لافتا إلى أن نسبة الدين إلى حقوق المساهمين زادت قليلا في الربع الرابع.

كشفت البيانات المالية لشركة أرامكو السعودية، المُعلنة أمس الأحد، عن التراجع في الأرباح بنسبة 44.4% خلال العام 2020 لتبلغ نحو 183.76 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 330.69 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 383.36 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 674.87 مليار ريال خلال العام 2019.