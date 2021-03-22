شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يبدأ بفجوة سعرية هابطة- تحليل - 22-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر الزوج تداولات هذا اليوم بتشكيله لفجوة سعرية هابطة ليستقر بذلك دون مستوى 129.60 والذي طالما شكّل دعم إضافي أمام التداولات الإيجابية الأخيرة, بالرغم من استمرار تذبذب السعر حاليا ضمن محاور القناة الصاعدة إلا أن تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي باقترابه من مستوى 20 يدعونا لترجيح المزيد من التصحيح السلبي لحين الوصول نحو الدعم المحوري الممتد نحو 128.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 129.60 و 128.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت