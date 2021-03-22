شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتعرض لضغوط سلبية قوية-تحليل - 22-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج منذ تداولات هذا الصباح لضغوط سلبية قوية لنلاحظ تشكيله بذلك لفجوة سعرية سلبية وليستقر من خلالها دون الحاجز المستقر عند 151.90 ليؤكد بذلك بدء تشكيله للتداولات التصحيحية الهابطة.

نتوقع بثبات تداولات السعر دون الدعم الإضافي المتمركز عند 150.50 والثبات دونه, البدء باستهداف العديد من المستويات السلبية والتي قد تبدأ من 149.40 و 147.80 على التوالي, أما فشله بتحقيق هذا الكسر سيجبره على تقديم تداولات جانبية ضعيفة بانحصاره ما بين هذا الدعم والحاجز المذكور سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.60 و 149.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بتحقيق الشرط