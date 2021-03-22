شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر الإغلاقات السلبية– تحليل -22-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من بطء تداولات سعر النحاس إلا أن استمرار تقديمه لإغلاقات سلبية دون المقاومة الممتدة حاليا نحو 4.1900 يدعم توقعنا التصحيحي الهابط خلال الفترة الحالية, إضافة إلى ذلك نشير إلى بدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي باستقراره دون مستوى 50 ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات السلبية والتي قد تبدأ من 3.9500 و 3.8810 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.1400 و 3.8810

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة