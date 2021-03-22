شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق مكاسب لحظية – تحليل - 22-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية إضافية ليختبر المقاومة الأهم عند 0.9318، مع ملاحظة أن السعر يحافظ على ثباته دون هذا المستوى حتى الآن، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه عند 0.9256 وتمتد إلى 0.9180.

نشير إلى أن اختراق 0.9318 سيدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد وتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 0.9400.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9220 والمقاومة 0.9320

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط