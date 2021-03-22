شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 22-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي على ثباته دون مستوى 0.7765، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 0.7615 مبدئياً.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.7765 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويدفع السعر لاختبار مناطق 0.7900 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7670 والمقاومة 0.7770

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط