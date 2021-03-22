شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يعوّض بعض الخسائر – تحليل - 22-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر عقود خام برنت صعوداً بشكل قوي بعد أن وجد دعم قوي عند مستوى 62.35، ليصل إلى مشارف حاجز 65.00، ويحصل على دعم إيجابي من مؤشر ستوكاستيك، لكن المتوسط المتحرك 50 يشكّل حاجز مقاومة جيد يعيق محاولات تحقيق مزيد من الارتفاع، مما قد يضغط على السعر للانخفاض من جديد.

لذلك، نحن ننصح بالحيادية الآن إلى أن يؤكد السعر وجهته التالية بشكل أوضح، مع الإشارة إلى أن اختراق 64.65 سيدفع السعر لمواصلة الارتفاع والتوجه نحو 66.50 كهدف إيجابي تالي، في حين إن كسر 63.65 سيضغط على السعر للانخفاض من جديد والتوجه نحو مستويات 62.95 ثم 62.35 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.95 والمقاومة 65.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي