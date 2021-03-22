شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستمر بالتعافي – تحليل - 22-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقف ارتفاع سعر النفط قرب حاجز 62.00 دولار، ليرتد هبوطاً ويستقر حول 61.00 الآن، ليواجه تعارضاً بين العوامل الفنية، مما يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي.

نشير إلى أن اختراق 61.60 والثبات فوقه سيقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب التي تصل إلى 63.10 كمحطة رئيسية تالية، بينما يمثل كسر 60.60 عامل سلبي سيضغط على السعر لاستئناف السيناريو التصحيحي الهابط، لتبدأ الأهداف السلبية عند 59.20 ثم 58.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.85 والمقاومة 62.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي