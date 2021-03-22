شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تكمل النموذج السلبي – تحليل - 22-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة كسراً قوياً لدعم الوتد الصاعد، ليصل إلى الهدف الأول المنتظر عند 25.50، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 24.55 الذي يمثّل المحطة السلبية التالية.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون مستوى 26.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 26.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط