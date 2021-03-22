شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يخترق المقاومة – تحليل - 22-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر الذهب اختراق مستوى 1739.50 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، وبالرغم من الافتتاح السلبي اليوم، إلا أن السعر يبدأ بالارتداد صعوداً بعد الارتكاز على دعم القناة اللحظية الصاعدة، مما يدعم استمرار التداولات الإيجابية للفترة القادمة.

لذلك، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، والهدف الأول يتواجد عند 1765.00، مع الانتباه إلى أن كسر 1734.00 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1725.00 والمقاومة 1765.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد