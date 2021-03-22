شكرا لقرائتكم خبر عن "آمالا" السعودية تعتزم منح 100 عقد إنشاء بقيمة 5 مليارات ريال قريباً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف "جون باغانو" الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير وشركة آمالا، أن الفترة القادمة ستشهد منح 100 عقد إنشاء بقيمة تقارب 5 مليارات ريال في آمالا، مما يعطي مؤشرًا على مدى السرعة في التنفيذ المشروع الضخم على مستوى المنطقة.

وقال إن جلب الفرص للشركات المحلية وتوفيرها للمجتمع السعودي تعد أولوية قصوى، مشيراً إلى أن أكثر من 50% من موظفي شركة البحر الأحمر هم من السعوديين وهو أكثر من ضعف متوسط معظم الشركات في السعودية، إضافةً إلى أن أكثر من 70% من قيمة جميع العقود التي منحت حتى الآن كانت لشركات سعودية.

وفيما يتعلق بالسياحة ومستقبلها أوضح خلال حديثه، أن الشباب السعودي على وجه الخصوص يظهرون رغبتهم في دعم نمو هذا القطاع وخلق مستقبل جديد لأنفسهم، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح أنه من خلال استبيان محلي أجرته الشركة في وقت سابقاً العام الفائت 2020 على شباب وشابات سعوديين وأهاليهم، بينت نتائجها أن 9 من بين 10 شباب سعوديين يتطلعون إلى وظائف السياحة والضيافة مع تنوع اقتصاد البلاد، هذا ويعتقد ثلثا الشباب السعودي أن هذا القطاع سيكون رافداً رئيسيًا لتوظيف المواطنين السعوديين.

وأكد باغانو، أن الابتكار الرقمي من الأولويات في مشروع البحر الأحمر، وأنه يلعب دوراً كبيراً في خلق التجربة الأولى للزوار استكشاف الكنوز التي تحتويها المناطق والخدمات المقدمة في الوجهة ككل.

وبين أنه تم وضع استراتيجية الوجهة الذكية كعامل تمكين أساسي للوجهة من عدة نواحٍ كالنقل الذكي، الأمن الذكي، المباني الذكية، ومجالات أخرى عديدة، لكن ما سوف يميز وجهة البحر الأحمر هو كيفية استخدام إنترنت الأشياء في مجالين حيويين: البيئة وتجربة الزوار.

وفي فبراير الماضي، كانت شركة البحر الأحمر للتطوير وقعت عقداً مع شركة "جارتنر" لتقدم الأخيرة بموجبه خدمات استشارية بخصوص المشتريات التقنية لمشروع البحر الأحمر.

وستساعد "جارتنر" شركة البحر الأحمر للتطوير في اختيار شركائها بمجال التكنولوجيا عبر ثلاثة اختصاصات رئيسية هي: تطوير الوجهات الذكية، وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، كما ستقدم الشركة أفكاراً ونصائحاً حول التراخيص، وتخصيص التكنولوجيا، وتحديد نطاق الخدمة والأسعار بما يخدم طموحات شركة البحر الأحمر للتطوير ومشروع البحر الأحمر.