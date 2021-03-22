شكرا لقرائتكم خبر عن "بلوم إنفست" تتوقع تحقيق أرامكو أرباحا سنوية بقيمة 90 مليار دولار في 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع الرئيس التنفيذي لشركة بلوم إنفست، عبدالله الرشود، تحقيق شركة أرامكو السعودية أرباحاً سنوية بقيمة 90 مليار دولار هذا العام.

وأوضح أن النتائج المالية للشركة، في العام الماضي، أظهرت تأثرها من جانبين، أسعار البترول، والتدفقات النقدية، تبعا لتخفيضات الإنتاج، بحسب موقع قناة العربية.

واعتبر أن آفاق أسعار النفط مستقبلياً، وتوجهات الطلب على الخام، تشير إلى "عام أفضل لأرامكو في 2021".

وقال إن كل شركات العالم تأثرت بالجائحة، وكانت نتائج أرامكو للعام الماضي، أفضل من التوقعات قياسا لتأثير الجائحة.

ووصف تعديل تقديرات التدفقات النقدية للشركة إلى 35 مليار دولار، بأنه مرتبط بخفض الإنتاج وبالتالي تقليل حجم الإنفاق الرأسمالي للشركة.

وأعلنت شركة أرامكو انخفاض صافي الربح 44.4%، إلى 183.76 مليار ريال (49 مليار دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول، مقارنة مع 330.69 مليار في العام السابق.

وأعلنت الشركة أيضا عن توزيعات نقدية 75 مليار دولار للعام 2020، لكن الناصر قال إنه لا توجد نية لزيادة التوزيعات عن المتعهد به في العام الجاري.

وقلصت الشركة توقعات الإنفاق إلى حوالي 35 مليار دولار من نطاق بين 40 و45 مليار دولار سابقا، وفقا لإفصاح للبورصة. وكان الإنفاق الرأسمالي 27 مليار دولار في 2020.